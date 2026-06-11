В Ростовской области женщина погибла из-за кустарной электроизгороди

В Ростовской области директора предприятия осудили за смерть прохожей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Ростовом руководитель предприятия выплатил моральный вред родственникам женщине, которая погибла по его вине. Об этом сообщает пресс-служба суда Пролетарского района Ростовской области.

Предприниматель поручил рабочим установить на металлический столб электрический прибор «Электроизгородь», изготовленный кустарным способом. Затем он подключил его к линии электропередач и подал на него напряжение. При этом не установил предупреждающие знаки.

В итоге проходившая мимо пожилая женщина случайно упала на металлический провод и скончалась от удара током. Директора предприятия осудили, а позже дети погибшей предъявили к нему иск о взыскании морального вреда.

- В пользу истцов взыскана компенсация морального вреда по 1 000 000 рублей каждому, а также судебные расходы на услуги представителя по 25 000 рублей каждому, - говорится в сообщении суда.

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