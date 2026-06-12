Жителей Ростова пригласили к участию в конкурсе «Общественное признание»

Жителей Ростова-на-Дону пригласили к участию в конкурсе «Общественное признание», его объявила Общественная палата донской столицы. Все желающие могут представить свои проекты, направленные на развитие города и сохранение его исторического наследия.
Всего объявили пять номинаций:
- «За вклад в развитие городской среды Ростова-на-Дону»;
- «За вклад в социальное развитие города»;
- «За вклад в развитие городского сообщества»;
- «За вклад в дело благотворительности и меценатства»;
- «За вклад в сохранение исторического наследия Ростова-на-Дону».
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 21 августа 2026 года на сайте Общественной палаты Ростова-на-Дону. Затем до конца августа будет работать конкурсная комиссия. Победителей наградят специальными медалями в День города.
— Конкурс «Общественное признание» проводится для сохранения исторической памяти о выдающемся городском голове Андрее Байкове. Также он направлен на продолжение традиций служения обществу, эффективного муниципального управления и поддержки общественных инициатив, — сказал председатель Общественной палаты города Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.
Добавим, проведение конкурса поддержал глава города Александр Скрябин.
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