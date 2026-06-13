В Ростовской области утром 13 июня объявляли ракетную опасность. Фото: Денис Демков.

Утром 13 июня в Ростовской области объявляли ракетную опасность. Сигнал тревоги поступил на мобильные телефоны местных жителей в 6:22.

- В регионе объявлена ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — говорилось в экстренном сообщении.

Отбой тревоги дали в 7:06.

Напомним, минувшей ночью в Министерстве обороны рассказали, что силы ПВО отразили массовый налет беспилотников на территорию страны.

- Ночью дежурные силы перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников. Их сбили над Черным и Азовским морями, Крымом, Краснодарским краем и несколькими другими регионами, включая Ростовскую область, - уточнили в ведомстве.

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