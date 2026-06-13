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НовостиОбщество13 июня 2026 7:52

За сутки ростовские спасатели потушили восемь пожаров

В Ростовской области спасатели МЧС спасли двух человек, попавших в ДТП
Екатерина РУДЕНКО
За сутки ростовские спасатели потушили восемь пожаров.

За сутки ростовские спасатели потушили восемь пожаров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров на территории Ростовской области. Об этом рассказали в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

- 12 июня наши подразделения также выезжали на ликвидацию последствий семи дорожно-транспортных происшествий. В ходе работ сотрудники ведомства спасли двух человек, — поделились спасатели.

Всего к реагированию на экстренные вызовы за сутки привлекали 140 специалистов и 35 единиц техники.

Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, системы противовоздушной обороны сбили почти 20 беспилотников над Батайском и четырьмя районами области. Всего же по стране военные перехватили 177 украинских летательных аппаратов.

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