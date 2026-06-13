Новую школу откроют в ростовском микрорайоне Вертолетное поле к сентябрю

В микрорайоне Вертолетное поле на Западном достроят новую модульную школу к 1 сентября. Фото: Юрий Слюсарь.

В микрорайоне Вертолетное поле на Западном достроят новую модульную школу к 1 сентября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проверил ход возведения учебного заведения и рассказал об этом в социальных сетях.

- Единственная школа переполнена, дефицит мест сохраняется больше пяти лет. Большое здание на 1120 учеников построят только к 2030 году, поэтому мы нашли быстрое решение вместе с застройщиком, — объяснил глава региона.

Сейчас здание находится в высокой степени готовности. Фото: Юрий Слюсарь.

Уже к 1 августа рабочие планируют полностью завершить сборку конструкции, которая рассчитана на 400 мест. Сейчас здание находится в высокой степени готовности, а оборудование купят за счет города.

Губернатор отметил ответственность строительной компании, которая помогла решить проблему нехватки кабинетов. Власти пообещали оказывать поддержку бизнесу, который ориентируется не только на чистую коммерческую выгоду.

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