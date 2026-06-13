Самую дешевую говядину в Ростовской области нашли на прилавках Сальска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самая дешевая говядина в Ростовской области продается на прилавках Сальска. Свежую статистику стоимости мясных продуктов опубликовали специалисты территориального органа государственной статистики.

- По данным на начало июня средняя цена килограмма говядины на Дону превысила 701 рубль. Выгоднее всего покупать это мясо в Сальске, где за него просят почти 652 рубля, — следует из материалов Ростовстата.

Аналитики также подсчитали средние траты местных жителей на свинину. Это мясо обойдется покупателям в 426 рублей. При этом самые низкие ценники зафиксированы в магазинах Ростова-на-Дону — около 404 рублей.

За охлажденные и мороженые куры жителям региона придется отдать в среднем 222 рубля. Дороже всего птица стоит в Таганроге — почти 232 рубля за килограмм, а минимальные ценники выявили в Миллерово.

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