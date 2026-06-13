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НовостиОбщество13 июня 2026 11:36

Компания-перевозчик заявила об отмене пассажирского поезда Таганрог — Керчь

Запущенный 29 мая поезд из Таганрога в Крым досрочно прекращает работу
Екатерина РУДЕНКО
Компания-перевозчик заявила об отмене пассажирского поезда Таганрог — Керчь.

Компания-перевозчик заявила об отмене пассажирского поезда Таганрог — Керчь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский поезд № 483/484 сообщением Таганрог — Керчь полностью прекращает курсирование в середине июня. Об этом официально заявили представители перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

- Решение об отмене принято оперативным штабом Крыма из-за изменений в организации движения. Составы перестанут ходить из Керчи начиная с 17 июня, а из Таганрога — с 18 июня, — написали в социальных сетях компании.

Пассажирам пообещали вернуть деньги за купленные проездные документы в полном объеме без удержания комиссионных сборов. Путешественникам предложили использовать альтернативные маршруты с пересадками на станциях Ростова-на-Дону.

Напомним, данный состав ранее следовал до Симферополя и возобновил работу совсем недавно — 29 мая. Изначально планировалось, что вагоны будут регулярно курсировать в течение всего летнего сезона.

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