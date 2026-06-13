Обманутая ростовчанка по указанию мошенников забирала деньги у пенсионеров. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области 42-летняя женщина отдала аферистам огромную сумму и невольно стала соучастницей нового обмана. Об этом случае рассказали представители регионального управления МВД.

- Все началось со звонка фейкового сотрудника военкомата, который выманил у ростовчанки номер СНИЛС. Затем жертву напугали взломом личного кабинета и убедили снять все сбережения. В итоге она передала курьерам 9 350 000 рублей, — уточнили в ведомстве.

После этого преступники попросили жертву помочь другим людям. Доверчивая горожанка поехала в город Шахты, где забрала деньги у обманутой пенсионерки и передала их сообщникам.

Схема вскрылась лишь на следующем адресе, когда очередной пожилой мужчина понял всю ситуацию и объяснил женщине суть происходящего. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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