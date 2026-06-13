В Ростовской области вечером 13 июня объявили опасность атаки беспилотников. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июня на территории Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников. Экстренное оповещение от РСЧС поступило жителям региона примерно в 20:45.

Представители ведомства настоятельно рекомендовали людям немедленно покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Граждан также просят временно держаться подальше от окон до полной отмены сигнала опасности.

Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили около 20 дронов над регионом. По словам губернатора Юрия Слюсаря, аппараты успешно уничтожили в Батайске и четырех районах Дона: Миллеровском, Чертковском, Кашарском и Шолоховском.

В результате отражения воздушной атаки на территории области обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Всего же прошедшей ночью дежурные средства перехватили 177 беспилотников.

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