В воскресенье станет немного прохладнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 14 июня будет теплой, но по сравнению с предыдущими днями станет чуть прохладнее. Продолжатся дневные и вечерние дожди и грозы с сильным ветром. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 14 июня будет переменной облачности. Утром и днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный и юго-западный разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 15 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы ускорятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах при грозе 20 - 23 м/с. В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 14 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +25 — +27 градусов. В ночь на 15 июня ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +22 до +27 градусов, местами до +33. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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