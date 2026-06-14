В Ростове на Таганрогской водитель «Фольксвагена» сбил подростка

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия в микрорайоне Военвед. Авария случилась накануне, в субботу, 13 июня. В результате пострадал юный пешеход. По официальным данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел у дома номер 157/2 на улице Таганрогской.

17-летний подросток попытался пересечь проезжую часть в месте, которое не предназначено для перехода. В этот момент по участку дороги ехал автомобиль марки «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Водитель иномарки не сумел вовремя среагировать и остановить авто, из-за чего наехал на юношу.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — сказали в профильном ведомстве.

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