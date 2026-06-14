В центральном парке Ростова появился бесплатный Wi-Fi Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Донской столице продолжается масштабное расширение зоны покрытия бесплатного беспроводного интернета. В День России в парке имени Максима Горького запустили новую сеть. Работу локации проконтролировали глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

По его словам, для обеспечения стабильного и уверенного сигнала в самых посещаемых местах отдыха специалисты смонтировали десять точек с Wi-Fi-оборудованием. Высокоскоростной интернет теперь доступен на центральных прогулочных аллеях, возле главной эстрады, на смотровой площадке, а также в зоне с аттракционами. Подключиться к сети под названием «MTS FREE» может любой посетитель после прохождения короткой процедуры авторизации.

Александр Скрябин подчеркнул, что власти ведут системную работу в данном направлении и планируют и дальше увеличивать число бесплатных интернет-зон на территории всего города.

Стоит отметить, что ранее аналогичным беспроводным интернетом уже оборудовали 50 остановок.

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