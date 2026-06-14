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НовостиПроисшествия14 июня 2026 8:17

В Ростове после столкновения с автобусом опрокинулся автомобиль

В Ростове на Нагибина произошла авария с участием общественного транспорта
Елена РЕПИНА
На место аварии прибыли врачи скорой помощи.

На место аварии прибыли врачи скорой помощи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в субботу, 14 июня, в первой половине дня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в городских пабликах рассказали очевидцы.

По словам свидетелей инцидента, на проспекте Нагибина произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате машина опрокинулась на бок и отлетела на обочину дороги.

— На месте машины скорой помощи и пожарные, — написал автор поста.

На данный момент информации о раненых и погибших нет.

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