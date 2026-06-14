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НовостиПроисшествия14 июня 2026 9:09

В Ростове оставленная без присмотра свеча привела к пожару

Елена РЕПИНА
В Ростове оставленная без присмотра свеча привела к пожару.

В Ростове оставленная без присмотра свеча привела к пожару.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону днем, 13 июня, из-за неосторожного обращения с огнем случился пожар. ЧП произошло в переулке Педагогическом. Здесь в одном из частных домов мужчина оставил зажженную свечу без присмотра. Раскаленный воск попал на предметы обстановки, после чего началось возгорание.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

— На место происшествия оперативно прибыли 12 сотрудников и три единицы специальной техники, — прокомментировали в ведомстве.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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