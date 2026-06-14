В Ростовской области 21 победитель программы «Земский учитель» получит по 2 млн рублей

На Дону определены педагоги‑победители программы «Земский учитель». Фото: Министерство образования Ростовской области.

В Ростовской области определили победителей конкурсного отбора по федеральной программе «Земский учитель». В рамках этого проекта 21 педагог отправится работать в сельские школы и малые города региона с началом нового учебного года.

Как рассказали в правительстве региона, Кконкурс вызвал заметный интерес: организаторы зарегистрировали 147 заявок от претендентов. По результатам отбора специалисты закроют вакансии в образовательных учреждениях Аксайского, Волгодонского, Дубовского, Зерноградского, Константиновского, Морозовского, Неклиновского и Цимлянского районов.

В донские муниципалитеты переедут два учителя начальных классов, а также преподаватели физики, математики, географии, физической культуры, русского, английского языков и литературы и других дисциплин. Каждый победитель трудоустроится в выбранную школу и получит единовременную компенсационную выплату в размере двух млн рублей.

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