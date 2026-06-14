В Ростовской области изменились цены на сметану и творог

Сметана и творог выросли в цене. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области зафиксировано незначительное изменение стоимости отдельных видов молочной продукции. Актуальные статистические данные опубликовали специалисты Ростовстата.

Согласно отчету ведомства, в регионе за неделю изменился ценник на сметану. Стоимость одного килограмма этого продукта увеличилась на две копейки и теперь составляет 361,77 рубля вместо прежних 361,75 рубля. При этом жителям Дона выгоднее всего приобретать сметану в Таганроге и Миллерово, где средняя цена за килограмм зафиксирована на уровне 341,10 рубля и 344,43 рубля соответственно.

Помимо этого, в Донском крае подорожал творог. Средняя цена за килограмм выросла на три копейки, достигнув отметки в 457,36 рубля. Тем не менее в некоторых городах местным жителям этот продукт обходится дешевле. Наиболее низкая стоимость творога отмечена в Волгодонске, где килограмм продают по 422,20 рубля, а также в Таганроге с показателем 431,70 рубля.

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