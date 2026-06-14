Глава СК взял на контроль дело о гибели ростовского подростка, приехавшего к дедушке

Глава СК взял на контроль дело о гибели ростовского подростка, приехавшего к деду. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту смерти подростка в Ростовской области. Поводом для этого стал сюжет, вышедший в эфире федерального телеканала, в котором близкие парня выразили недоверие официальной версии следствия.

Трагедия произошла в прошлом году. Юноша приехал на летние каникулы в гости к своему дедушке. По предварительным выводам, школьник погиб в гараже.

Однако родители мальчика считают и убеждены, что к гибели подростка могут быть причастны третьи лица.

Чтобы детально разобраться в ситуации, председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных на данный момент обстоятельствах дела.

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