В центре Ростова 14 июня полностью отключили мобильный интернет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители центральных районов Ростова днем 14 июня столкнулись с отсутствием мобильного интернета. Смс-уведомления с предупреждениями о возможных ограничениях начали приходить абонентам от операторов сотовой связи после 14:00.

В текстах рассылок поясняется, что данные отключения вызваны принятыми мерами безопасности. Доступ к сети предоставлялся исключительно по белым спискам.

Помимо центральной части города, жалобы на аналогичные проблемы с мобильным интернетом в это воскресенье, 14 июня, поступают и от жителей микрорайона «Левенцовский».

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