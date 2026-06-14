В центре Ростова 14 июня полностью отключили мобильный интернет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жители центральных районов Ростова днем 14 июня столкнулись с отсутствием мобильного интернета. Смс-уведомления с предупреждениями о возможных ограничениях начали приходить абонентам от операторов сотовой связи после 14:00.
В текстах рассылок поясняется, что данные отключения вызваны принятыми мерами безопасности. Доступ к сети предоставлялся исключительно по белым спискам.
Помимо центральной части города, жалобы на аналогичные проблемы с мобильным интернетом в это воскресенье, 14 июня, поступают и от жителей микрорайона «Левенцовский».
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