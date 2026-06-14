Фабрики Дона инвестировали более 189 млн в производство одежды и обуви. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крупные и средние предприятия легкой промышленности Ростовской области в первом квартале 2026 года вложили в собственное развитие 189,5 миллиона рублей. Такие данные приводит Ростовстат, оценивая объем инвестиций в текстильную, швейную, обувную и кожевенную отрасли региона.

Направленные средства распределяются на модернизацию действующих мощностей, закупку современного оборудования, а также на укрепление сырьевой базы.

— Текстильная и легкая промышленность продолжает играть значимую роль в экономике Дона. На местных фабриках выпускают повседневную, спортивную и детскую одежду, а также обувь и текстильную продукцию, — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что Ростовская область удерживает лидерство в Южном федеральном округе по производству спецодежды и махровых тканей.

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