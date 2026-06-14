Момент смертельного ДТП под Ростовом попал на видео

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области произошла крупная авария. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области произошла крупная авария, в которой погиб человек. Возле хутора Хапры водитель на «Toyota Prius» протаранил припаркованную у обочины фуру «Scania» с полуприцепом «Schwarzmuller».

Удар был такой силы, что легковая машина мгновенно вспыхнула. Тушить автомобиль приехали три пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Спасти водителя легкового авто не удалось. Он получил смертельные травмы и погиб еще до приезда медиков. Водитель грузовика, который во время ДТП находился в кабине, не пострадал.

Камера зафиксировала момент столкновения, и региональная Госавтоинспекция уже опубликовала эти кадры.

- По факту случившегося проводится проверка, - сказали в ведомстве.

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