Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июня 2026 16:25

Момент смертельного ДТП под Ростовом попал на видео

На трассе под Ростовом легковушка протаранила припаркованный грузовик, водитель погиб
Анна ШИЛЯЕВА
На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области произошла крупная авария.

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области произошла крупная авария.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области произошла крупная авария, в которой погиб человек. Возле хутора Хапры водитель на «Toyota Prius» протаранил припаркованную у обочины фуру «Scania» с полуприцепом «Schwarzmuller».

Удар был такой силы, что легковая машина мгновенно вспыхнула. Тушить автомобиль приехали три пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Спасти водителя легкового авто не удалось. Он получил смертельные травмы и погиб еще до приезда медиков. Водитель грузовика, который во время ДТП находился в кабине, не пострадал.

Камера зафиксировала момент столкновения, и региональная Госавтоинспекция уже опубликовала эти кадры.

- По факту случившегося проводится проверка, - сказали в ведомстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове после столкновения с автобусом опрокинулся автомобиль