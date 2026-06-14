В Ростове прогнозируют ливни во время рабочей недели

Предстоящая рабочая неделя в Ростовской области, по прогнозам синоптиков, будет дождливой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящая рабочая неделя в Ростовской области, по прогнозам синоптиков, будет дождливой, а температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +17 градусов.

В понедельник, 15 июня, в Донской столице с утра столбики термометров покажут +22, днем — +26, вечером — +24. В ночные часы в Ростове ожидают +19 градусов и дождь.

Во вторник, 16 июня, в Ростове весь день будут идти осадки. Утром температура воздуха составит +21 градус, днем — +23, вечером и ночью — +21 и +17 соответственно.

В среду, 17 июня, ожидается переменная облачность, но без осадков. Утром в городе температура воздуха составит +21 градус, днем — +25, вечером и ночью — +21 и +18 соответственно.

В четверг, 18 июня, в Донской столице будет пасмурно. Утром столбики термометров покажут +21 градус, днем — +27, вечером и ночью — +25 и +19 соответственно.

В пятницу в Ростове облачно, но без дождя. Утром — 22 градуса тепла, днем — +28 градусов, вечером и ночью — +25 и +19 градусов тепла.

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