В ростовском общепите нашли продукты без маркировки и грязную форму

Ростовская транспортная прокуратура проверила точку общепита. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская транспортная прокуратура проверила точку общепита, принадлежащую индивидуальному предпринимателю, и нашла множество санитарных нарушений.

Как сообщили в ведомстве, на кухне заведения не соблюдали правильные технологии приготовления еды. Также выяснилось, что форму сотрудников не сдавали в централизованную стирку, а продукты хранили без обязательной маркировки.

После проверки прокуроры потребовали от бизнесмена исправить все ошибки. На него завели административные дела за нарушение технических регламентов и санитарных правил при организации питания. Предпринимателю придется устранить все замечания, а ведомство проследит за результатом.

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