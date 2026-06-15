Днем 15 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +26 — +28 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 15 июня порадует теплом, но не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 15 июня будет переменной облачности, возможны кратковременный дождь, гроза. Юго-западный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с, днем, а также при грозе, порывы усилятся 15 - 18 м/с. В ночь на 16 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Юго-западный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с, возможны порывы, в том числе при грозе, до 15 - 18 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе, а также днем местами порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами прольется кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный задует со скоростью до 7 - 12 м/с, в отдельных районах, в том числе при грозе, порывы составят 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 15 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +26 — +28 градусов. В ночь на 16 июня ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +25 до +30 градусов. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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