Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 15 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 15 июня лишат электричества тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Комарова, 30/1, 30/2, 30/3;
- проспект Космонавтов, 21, 23, 23А, 23/1, 25, 25А;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Горсоветская, 45, 2-30;
- переулок Крымский, 16-24 и 17-21;
- переулок Тихорецкий, 26-34 и 27-31;
- улица Вяземцева, 55, 56-76;
- переулок Суздальский, 1-11 и 2-10 (улицы 1, 2, 3, 4, 5);
- улица Красноаксайская, 2-18;
- улица 43-я линия, 16-48 и 17-29;
- улица 41-я линия, 26-52 и 23-47;
- улица 39-я линия, 35-77 и 80-92;
- улица 2-я Пролетарская, 77-89 и 56-66;
- улица Богданова, 80-84;
- переулок Ухтомский, 38-76;
- улица 1-я Киргизская, 37-47 и 46-64;
- улица 2-я Киргизская, 46;
- переулок Хибинский, 33-65 и 32-66;
- переулок Кубанский, 35-69 и 36-68;
- улица Белорусская, 59-77;
- Железнодорожный Нижний проезд, 1-83;
- переулок Рыболовецкий, 3-17;
- переулок Уманский, 2, 1-7;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
- улица Тельмана, 130-150 и 157-179;
- переулок Крепостной, 113-137;
- улица Красноармейская, 143-157;
- улица Города Волос, 118-130 и 137-149;
- улица Береговая, 5, 13/2;
- переулок Братский, 5/6.
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