Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 15 июня

Тысячи жителей города останутся без света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 15 июня лишат электричества тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Комарова, 30/1, 30/2, 30/3;

- проспект Космонавтов, 21, 23, 23А, 23/1, 25, 25А;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Горсоветская, 45, 2-30;

- переулок Крымский, 16-24 и 17-21;

- переулок Тихорецкий, 26-34 и 27-31;

- улица Вяземцева, 55, 56-76;

- переулок Суздальский, 1-11 и 2-10 (улицы 1, 2, 3, 4, 5);

- улица Красноаксайская, 2-18;

- улица 43-я линия, 16-48 и 17-29;

- улица 41-я линия, 26-52 и 23-47;

- улица 39-я линия, 35-77 и 80-92;

- улица 2-я Пролетарская, 77-89 и 56-66;

- улица Богданова, 80-84;

- переулок Ухтомский, 38-76;

- улица 1-я Киргизская, 37-47 и 46-64;

- улица 2-я Киргизская, 46;

- переулок Хибинский, 33-65 и 32-66;

- переулок Кубанский, 35-69 и 36-68;

- улица Белорусская, 59-77;

- Железнодорожный Нижний проезд, 1-83;

- переулок Рыболовецкий, 3-17;

- переулок Уманский, 2, 1-7;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

- улица Тельмана, 130-150 и 157-179;

- переулок Крепостной, 113-137;

- улица Красноармейская, 143-157;

- улица Города Волос, 118-130 и 137-149;

- улица Береговая, 5, 13/2;

- переулок Братский, 5/6.

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