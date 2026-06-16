Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 июня

Отключения затронут десятки адресов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 16 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- Железнодорожный Нижний проезд, 1-83;

- переулок Рыболовецкий, 3-17;

- переулок Уманский, 2, 1-7;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Горсоветская, 1-45 и 2-30;

- переулок Крымский, 16-24 и 17-21;

- переулок Тихорецкий, 26-34 и 27-31;

- переулок Геленджикский, 16-34 и 15-35;

- переулок Новороссийский, 31-33;

- улица Вяземцева, 35-57 и 56-78;

- переулок Суздальский, 1-11 и 2-10;

- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;

- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;

- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;

- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;

- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;

- переулок Дзержинского, 1;

- улица Конституционная, 83-103 и 84-106;

- улица Дундича, 1-23 и 2-26;

- проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а;

- улица 2-я Краснодарская, 88;

- улица Локомотивная, 2 - 2я.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

- улица Береговая, 5, 13/2.

С 9:00 до 11:00 отключения запланированы в домах:

- улица Суворова, 23, 32, 34, 39;

- улица Чехова, 37/29, 56;

- улица Большая Садовая, 89.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые отключения света ждут Ростов с 15 по 19 июня

В Ростове-на-Дону на рабочей неделе без света останутся сотни домов (подробнее)