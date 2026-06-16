Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 16 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- Железнодорожный Нижний проезд, 1-83;
- переулок Рыболовецкий, 3-17;
- переулок Уманский, 2, 1-7;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Горсоветская, 1-45 и 2-30;
- переулок Крымский, 16-24 и 17-21;
- переулок Тихорецкий, 26-34 и 27-31;
- переулок Геленджикский, 16-34 и 15-35;
- переулок Новороссийский, 31-33;
- улица Вяземцева, 35-57 и 56-78;
- переулок Суздальский, 1-11 и 2-10;
- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;
- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;
- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;
- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;
- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;
- переулок Дзержинского, 1;
- улица Конституционная, 83-103 и 84-106;
- улица Дундича, 1-23 и 2-26;
- проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а;
- улица 2-я Краснодарская, 88;
- улица Локомотивная, 2 - 2я.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
- улица Береговая, 5, 13/2.
С 9:00 до 11:00 отключения запланированы в домах:
- улица Суворова, 23, 32, 34, 39;
- улица Чехова, 37/29, 56;
- улица Большая Садовая, 89.
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