В Ессентуках сгорела деревянная церковь 1826 года постройки

Ольга венчалась в Свято-Никольском храме, куда ее прапрадед пожертвовал икону. Фото: личный архив

В Ессентуках сгорела уникальная деревянная Свято-Никольская церковь, построенная ровно 200 лет назад. В разговоре с «КП – Северный Кавказ» местная жительница Ольга рассказала, как история ее семьи связана со старинным храмом.

Трагедия случилась утром 11 июня. Деревянное здание вспыхнуло как свечка. Пламя быстро уничтожило стены, высушенные временем. Спасти что-либо было невозможно.

Для семьи Ольги эта церковь была родной. Ее прапрадед, казак Петр Воликов, жил рядом с храмом. В 1930-е годы его семью раскулачили на Дону, разбросали по стране: Петра сослали на Кавказ, жену с детьми — за Урал. Но ссыльные бежали с лесоповалов на юг и воссоединились в Ессентуках, купили дом на Оборонной улице — рядом с церковью. Петр Воликов стал церковным старостой.

С тех пор все члены семьи крестились, венчались и проводили отпевание в этом храме. В церковь передали икону Ильи Пророка. На ней были две трещины: одна глубокая, проходящая почти через весь образ – по семейному преданию, она появилась в годы Великой Отечественной войны. Вторая трещина — поменьше — возникла в трудный переломный момент для семьи.

Вместе с храмом, который помнил несколько поколений, сгорела и семейная реликвия. Осталась только память.

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