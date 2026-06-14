В Евпатории ищут дом для собаки Лисы, завязанной в пакет и брошенной под солнцем

Лиса.Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/Vk

В Евпатории ищут дом для собаки по кличке Лиса, которую неизвестные завязали в полиэтиленовый пакет и бросили умирать под палящим солнцем. Об этом рассказали наши коллеги из «КП - Крым».

Лиса попала в приют «От сердца к сердцу» в прошлом мае. Волонтеры говорят, что люди жестоко обошлись с животным: завязали в пакете и оставили на жаре без воды и воздуха. К счастью, неравнодушные прохожие заметили собаку вовремя. Ее удалось спасти и вылечить.

Но шрамы, невидимые глазу, остались. Теперь молодая собака заново учится доверять людям.

— Лиса полностью здорова. Она стерилизована, привита и приучена к поводку. Главное, что ей нужно, — это дом и свой человек — терпеливый, добрый, готовый дать время и тепло, — говорят волонтеры.

Телефон для желающих познакомиться с собакой: +7-978-122-02-03.

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