Школьник в Кузбассе решил покатать подругу на отцовской иномарке и влетел в дом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кузбассе школьник решил прокатить подругу на машине отца и протаранил дом. Об этом ДТП сообщает издание vse42.ru.
Авария произошла в Новокузнецке: иномарка влетела в частный дом. За рулем «Тойоты» находился 14-летний школьник, а на пассажирском сиденье — 13-летняя девочка. Оказалось, подросток без разрешения отца взял ключи от машины и отправился кататься со знакомой, сообщили в областном МВД.
Пытаясь покрасоваться перед подругой, юный водитель потерял управление и врезался в дом. К счастью, никто не пострадал.
Несовершеннолетних вместе с родителями доставили в отдел полиции. Теперь им предстоит долгое разбирательство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и сумму ущерба.
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