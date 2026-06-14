Адвокаты обвиняемых в убийстве подростка на Кузбассе просили домашний арест

Трое мужчин на автомобиле незаконно охотились, используя тепловизор. Они заметили живую цель, и один из них выстрелил. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Адвокаты мужчин, убивших подростка во время охоты на Кузбассе, просили домашний арест, но суд оставил их в СИЗО. Об этом сообщает издание vse42.ru.

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты троих обвиняемых. Адвокаты просили заменить заключение под стражу на домашний арест. Однако суд оставил решение без изменений. Мужчины останутся в СИЗО как минимум до 31 июля.

Преступление произошло ночью 31 мая в Крапивинском округе. Трое мужчин на автомобиле незаконно охотились, используя тепловизор. Они заметили живую цель, и один из охотников выстрелил. От пули погиб несовершеннолетний.

Обвиняемых задержали 31 мая и 1 июня. Им предъявили обвинение по пунктам «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ. Это убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ потребовал доклад по этому делу.

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