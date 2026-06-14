В Барнауле хозяйка выбросила 18-летнего кота с шестого этажа

Очевидцы сообщили, что женщина выбросила пожилого питомца из окна многоэтажки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле хозяйка 18-летнего кота выбросила его с шестого этажа. Историю несчастного животного рассказали в издании amic.ru.

Очевидцы сообщили, что женщина выбросила пожилого питомца из окна многоэтажки. После падения кот оказался в кустах. Он долгое время находился в сильном стрессе и не подпускал к себе людей.

Волонтеры прибыли на место, нашли животное и доставили в ветклинику. По словам свидетелей, владельцы некоторое время наблюдали за происходящим с балкона. Позже подошедший мужчина, представившийся хозяином, потребовал вернуть кота и заявил, что хочет усыпить его. Причину объяснил агрессией питомца: кот якобы укусил и поцарапал хозяйку.

Волонтеры утверждают, что вместо обращения к ветеринару владельцы решили просто избавиться от животного.

В клинике коту провели рентген и лабораторные исследования. Несмотря на возраст и падение с высоты, переломов не нашли. Однако диагностировали проблемы с почками и признаки воспаления. Врачи отметили сильный стресс. При этом агрессивного поведения у кота не выявили.

Сейчас животное находится в приюте. Питомцу оказывают необходимую помощь.

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