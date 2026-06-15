В Бийске убрали с улиц рекламу банкротства, вводящую в заблуждение

В рекламных конструкциях не оказалось обязательного предупреждения о последствиях банкротства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске пресекли распространение наружной рекламы, связанной с банкротством граждан. По данным антимонопольной службы, эти объявления могли вводить людей в заблуждение, сообщает издание amic.ru.

Поводом для проверки стало обращение местного жителя. Он усомнился в достоверности рекламных материалов центра помощи должникам. В объявлениях предлагали «банкротство под ключ» и «списание долгов».

Специалисты УФАС установили, что рекламодатель фактически оказывает лишь консультационные и юридические услуги по сопровождению процедуры банкротства. Однако в рекламе эта информация отсутствовала. По мнению антимонопольщиков, у клиентов могло сложиться ошибочное впечатление, что компания самостоятельно решает вопрос о списании долгов.

В ведомстве напомнили: закон предусматривает два способа признания гражданина банкротом — через арбитражный суд или в упрощенном порядке через МФЦ. Юридические компании могут только сопровождать клиентов в рамках этих процедур.

Кроме того, в рекламных конструкциях не оказалось обязательного предупреждения о последствиях банкротства. По закону оно должно занимать не менее семи процентов площади носителя.

Распространение спорной рекламы прекратили еще на стадии рассмотрения дела. Вопрос о привлечении к ответственности рекламодателя и компании-распространителя решат дополнительно.

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