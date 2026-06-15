Сенатор Клишас объяснил, что нужно для отмены «многих ограничений» в интернете

В первую очередь речь идет о формировании национального регулирования для крупных транснациональных корпораций, считает сенатор. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения в сети во многом связаны с тем, что государство стремится наладить порядок работы крупных зарубежных компаний, которые обязаны выполнять российские законы. Как только это получится, многие запреты снимут. Об этом в интервью RTVI заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Есть ли в интернете ограничения? Да, есть, и они есть во всем мире сегодня, — заявил Клишас.

Это не всегда связано с желанием правительств ограничить свободу слова, считает сенатор. В первую очередь речь идет о формировании национального регулирования для крупных транснациональных корпораций.

Клишас назвал это вопросом суверенитета. Информационные площадки должны учитывать особенности национального регулирования, соблюдать местные требования и работать с правительством как с партнером.

Требования в разных странах могут отличаться. Например, Китай во многом регулирует интернет своими правилами. А в Великобритании, по словам сенатора, у него складывается впечатление, что свободного интернета нет.

В России ограничения связаны с попытками договориться с крупными площадками о правилах работы на рынке. Это непросто и для государства, и для самих компаний. Но Клишас уверен: они обязаны соблюдать российское законодательство. Как только договоренность будет достигнута, многие ограничения исчезнут сами собой.

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