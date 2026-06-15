Сенатор Клишас заявил, что Украина проиграла конфликт

"Эта война Украиной проиграна, они держатся только за счет постоянных внешних вливаний", — сказал сенатор. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Украина уступила в вооруженном конфликте с Россией. Такое мнение в интервью RTVI высказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам сенатора, российские военные выполняют поставленные задачи, и продвижение есть.

— Перспектива украинской армии выглядит не очень хорошо, и мне кажется, что и большинство западных изданий признают реалии на земле, как говорится. Эта война Украиной проиграна, они держатся только за счет постоянных внешних вливаний, — сказал сенатор.

Клишас напомнил, что 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Он предложил встретиться и заявил, что Киев готов к полному прекращению огня на период переговоров. Украина хочет закончить войну честно и гарантировать, что не будет нового витка эскалации.

Путин сказал, что бегло посмотрел письмо. Он отметил, что послание содержит «элементы хамства». Президент напомнил, что украинские войска 22 мая нанесли удар по общежитию колледжа в ЛНР, где погибли дети, и это ужасное преступление. Встречаться из пустого в порожнее президент смысла не видит — нужны договоренности на длительную перспективу.

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