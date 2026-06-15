Сенатор Клишас: вопрос о новой мобилизации сейчас не поднимается

"Необходимости в этом, на мой взгляд, нет", — отметил Клишас. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, в беседе с RTVI сообщил: тема новой волны мобилизации в настоящий момент не поднимается.

— О том, что предстоит какая-то мобилизация, у нас Совете Федерации никто не слышал. По крайней мере, на данный момент времени. Необходимости в этом, на мой взгляд, нет, — отметил Клишас.

По его словам, президент определяет цели СВО и оценивает ход операции. Клишас уверен, что цели будут достигнуты.

Напомним, 1 июня в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева появился пост о «позиционном тупике» и решении провести мобилизацию осенью. Сам Гурулев заявил, что аккаунт украли, и у него нет телеграм-канала.

Добавим, 4 июня Владимир Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, и главная проблема ВСУ — нехватка личного состава. Россия контролирует всю ЛНР, 85% ДНР и 80% Запорожской области.

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