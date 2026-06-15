Под Ростовом 16-летний парень попал под колеса «ВАЗа» вне пешеходного перехода

По факту аварии проходит проверка. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Шахтинском Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадал несовершеннолетний. ДТП произошло ночью на улице Щаденко возле дома номер 110.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21104» ехал по своей полосе, когда 16-летний парень попытался перебежать проезжую часть. По предварительным данным, подросток проигнорировал отсутствие зебры и светофора. Автомобилист не успел среагировать на внезапное появление пешехода и сбил его.

Юноша получил травмы.

— По факту аварии проходит проверка, — сказали в ведомстве.

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