В Ростовской области 14 июня произошли четыре пожара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшие сутки, 14 июня, выдались напряженными для донских спасателей. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в этот день произошли четыре пожара, каждый из которых носил техногенный характер. Также на дорогах Дона случились восемь ДТП.

Не обошлось и без ЧП на воде, в результате которого утонул человек.

— К ликвидации последствий происшествий привлекались 136 человек личного состава, также были задействованы 34 единицы техники, — прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

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