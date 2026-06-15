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НовостиПроисшествия15 июня 2026 7:31

Девять жителей Ростовской области спасли на местах ДТП за сутки сотрудники МЧС

В МЧС Ростовской области обновили суточную статистику происшествий
Ангелина СКИБА
За прошедшие сутки от МЧС задействовали 136 человек и 34 единицы техники.

За прошедшие сутки от МЧС задействовали 136 человек и 34 единицы техники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 14 июня 2026 года в Ростовской области произошли техногенные пожары, ДТП, зафиксировали происшествие на воде, были спасены люди. Статистику опубликовала пресс-служба управления МЧС.

За указанный период потушили четыре техногенных пожара. Также спасатели выезжали на места восьми дорожных аварий, при ДТП спасли девять человек. На воде помогли одному человеку.

Всего от МЧС за сутки задействовали 136 человек и 34 единицы техники.

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