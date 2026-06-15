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НовостиОбщество15 июня 2026 10:21

Первые результаты ЕГЭ-2026 в Ростовской области публикуют с середины июня

Сдача ЕГЭ еще не завершилась: 15 июня на Дону проводят экзамены по трем предметам
Ангелина СКИБА
Обычно результаты по ЕГЭ появляются уже через 10–14 дней после экзамена.

Обычно результаты по ЕГЭ появляются уже через 10–14 дней после экзамена.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 15 июня, выпускники одиннадцатых классов в Ростовской области сдают биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18 и 19 июня ребят ждут устная часть по иностранным языкам и информатика. Даты указаны в графике экзаменационных испытаний.

Напомним, ранее выпускники сдали историю, литературу и химию (1 июня), русский язык (4 июня), математику базового и профильного уровней (8 июня), обществознание и физику (11 июня).

Обычно результаты по написанным предметам появляются уже через 10–14 дней после экзамена. Таким образом, информацию о поставленных баллах должны были начать публиковать уже с середины июня. Напомним, результаты пересдач в резервные дни (8–9 июля) будут известны 15–18 июля.

Добавим, досрочный период сдачи ЕГЭ в Ростовской области прошел с 20 марта по 20 апреля, основной – проводится с 1 июня по 9 июля, дополнительный период запланировали с 4 по 25 сентября.

При этом с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.

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