Заболеваемость глистными инфекциями выросла в Ростовской области

На Дону выяаили случаи глистных заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выявили разные виды гельминтозов, или по-другому глистных заболеваний, при этом некоторые из них выросли по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают в докладе управления Роспотребнадзора.

Зафиксировали гео-, биогельминтозы и контактные гельминтозы. В структуре паразитарных заболеваний они составили 97%.

Например, в прошлом году зафиксировали 68 случаев трихоцефалеза (1,63 на 100 тысяч населения). В основном болели жители Шахт.

— Рост геогельминтозов вызван выявлением групповой заболеваемости аскаридозом и трихоцефалезом среди трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на предприятиях области, прибывших из КНДР, — говорится в докладе.

Также в прошлом году отметили 15 случаев эхинококкоза — редкой паразитарной инфекций, из-за которой в организме носителя от гельминта Echinococcus granulosus могут формироваться кистозные образования. Восемь человек заболели в Ростове, по одному — в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске. За пять лет выявили 39 подобных случаев (0,94 на 100 тысяч населения), в том числе 17 в Ростове-на-Дону.

Также за пять лет в 13 территориях Дона обнаружили 31 случай дирофиляриоза. Заболевание связано с появлением нематоды рода Dirofilaria. Переносчиками являются комары.

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