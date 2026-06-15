Эксперты рассказали, чем работа банков похожа на фильмы с Томом Крузом

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

Банки ежедневно сталкиваются с многоуровневыми угрозами: сложные отношения с клиентами, внешнее давление, изменения в политике регулятора. Все это позволяет сравнить российский банковский сектор с остросюжетным шпионским боевиком. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил. Он признался, что ближе всего текущей финансовой конъюнктуре соответствует эстетика франшизы «Миссия невыполнима».

По словам топ-менеджера, его вдохновляет не только сюжет — постоянное преодоление казалось бы нерешаемых задач, — но и культовый саундтрек. Особое внимание Дмитрий Пьянов уделил конкуренции. На рынке появились принципиально новые игроки — банки, связанные с маркетплейсами. Пока им не удалось кардинально перекроить рынок традиционных банковских продуктов, однако давление на маржинальность сектора они уже оказывают заметное.

В таких условиях, считает первый зампред ВТБ, участникам рынка нужны сверхспособности, практически, как героям боевиков.

- Все эти вызовы заставляют бежать быстрее, прыгать сильнее, может быть, маски какие-то надевать и снимать, стрелять метко, в погонях участвовать, — сказал Дмитрий Пьянов. — Поэтому это «Миссия невыполнима», где в главной роли банк, который добежит до цели и выполнит эту невыполнимую миссию.