В Ростове представили крупнейшую на юге выставку железнодорожных миниатюр

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.

Выставка железнодорожного моделирования «Локотранс-Юг - 2026» завершилась в Ростове. Она проходила в КСК «Экспресс» с 12 по 14 июня.

Торжественно открыли событие начальник СКЖД Сергей Задорин и председатель Всероссийского общества любителей железных дорог Алексей Вульфов.

– Это уникальная возможность для жителей юга страны ознакомиться с творчеством людей, которые вкладывают всю любовь к железной дороге в свои работы, – отметил Алексей Вульфов. – Выражаю благодарность компании РЖД и Северо-Кавказской магистрали за поддержку этого прекрасного проекта.

Гости выставки смогли увидеть масштабную экспозицию – целую страну железных дорог в миниатюре, над созданием которой работали свыше 60 моделистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Ставрополя, Сочи и других городов. Посильное участие в создание экспонатов приняли и воспитанники ряда детских железных дорог, в том числе Ростовской ДЖД.

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.

Все модели были объединены в единую магистраль, по которой одновременно курсировали десятки составов. Это стало возможным благодаря налаженному цифровому управлению. А составляющими магистрали стали сотни отдельных модулей длиной от 90 до 130 см. При этом общая площадь экспозиции составила порядка 120 кв. м., а развернутая длина пути – более 100 метров. Масштаб железной дороги – 1:87.

Моделисты проработали самые мелкие детали – ландшафт, архитектуру и многое другое. Поэтому участки миниатюрной дороги легко узнаваемы. В числе таких участков Байкало-Амурская магистраль, вокзал Хоста, модуль станции Туапсе-Порт. Впервые на магистрали разместили модель горно-обогатительного комбината.

Также ребята представили на выставке и новые модели подвижного состава. Впервые можно было увидеть пассажирский тепловоз ТЭП60. Как отметили специалисты, он был выполнен с особой точностью. Еще в числе экспонатов были скоростной «Сапсан», грузовые полувагоны с углем и лесом, молочные цистерны и локомотивы разных эпох.

Сергей Задорин отметил, что он ждет на выставке следующего года новые модели в миниатюре, которые обязательно станут настоящим сюрпризом для посетителей.