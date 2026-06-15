Мужчину с тонущей лодки спасли на Веселовском водохранилище в Ростовской области

Происшествие случилось в 500 метрах от берега около мыса Золотой Рог. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

На Веселовском водохранилище в Ростовской области 47-летнего мужчину спасли с тонущей лодки. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Происшествие случилось в 500 метрах от берега около мыса Золотой Рог, в районе села Уютненское. Мужчина кричал и звал на помощь, в итоге его заметили спасатели Пролетарского поисково-спасательного подразделения.

Когда спасатели приблизились, стало понятно, что лодка мужчины дала течь и начала погружаться в воду. Пострадавшего подняли на борт патрульного катера и доставили на берег. Лодку также отбуксировали на сушу. От дальнейшей помощи спасенный отказался.

Жителям Дона напоминают: перед выходом на воду нужно тщательно проверять свое судно, на воде нужно быть в спасательном жилете, также необходимо всегда иметь при себе заряженный телефон. Следует заранее предупреждать близких о выходе на водоем, о своем примерном маршруте и времени возвращения. Нельзя употреблять алкоголь.

При любых происшествиях нужно зваонить по номерам «101» или «112».

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