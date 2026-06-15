Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

Во время ветра нельзя прятаться под деревьями, рядом с витринами и вывесками. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за прогноза погоды. Грозовые дожди с градом и ветром до 10-22 м/с местами по региону ожидаются до конца суток 15 июня, 16 июня, а также ночью и уторм 17 июня. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Напомним, в непогоду нужно оставаться в помещениях. На улицах во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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