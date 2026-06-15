Под Ростовом строительная фирма выплатила рабочим долг в 66 миллионов рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Аксайском районе Ростовской области дорожно-строительная компания полностью погасила многомиллионную задолженность перед своими работниками после вмешательства надзорного ведомства. Основанием для прокурорской проверки послужило коллективное обращение сотрудников предприятия.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что руководство организации своевременно не выплатило заработную плату 648 сотрудникам. Общая сумма долга перед дорожниками превысила 66 миллионов рублей.

Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства прокуратура приняла комплекс мер реагирования. В результате принятых мер права работников были полностью восстановлены, а долг по зарплате выплачен в полном объеме.

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