В Ростове 55% компаний предлагают стажерам постоянную работу в штате. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики провели исследование среди работодателей Ростова-на-Дону и молодых специалистов в возрасте до 27 лет, имеющих опыт стажировок. Опрос показал, что для молодежи практика является ключевым способом получения опыта, а для компаний — эффективным инструментом борьбы с дефицитом кадров.

В настоящее время действующие программы стажировок есть у 33% ростовских работодателей, а еще 36% компаний не имеют утвержденных программ, но все равно принимают стажеров.

По итогам практики 55% работодателей приглашают в штат более половины практикантов. Еще 20% организаций делают предложения о трудоустройстве только самым способным участникам.

Сами молодые специалисты активно используют этот шанс: 7 из 10 опрошенных в возрасте 18–27 лет успешно устроились в те компании, где проходили стажировку.

— Еще 10% получили предложение, но отказались от него, и лишь 7% заявили, что работу им не предлагали. При этом 72% молодежи рассматривают стажировки в первую очередь как возможность получения практического опыта, — следует из исследований компании SuperJob.

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