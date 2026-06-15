В ростовском зоопарке впервые родился детеныш китайского мунтжака. Фото: Ростовский зоопарк.

В Ростовском зоопарке впервые в истории родился детеныш китайского мунтжака. Об этом сообщили в учреждении. Малыш появился на свет 20 мая у пары с кличками Мэй и Мин. Родители бдительно охраняют свое потомство. Появление животного на свет - уникальное событие для зоосада.

— Китайский мунтжак относится к очень скрытным животным, поэтому увидеть детеныша посетителям удается редко. Это не просто олень, а живой герой древней легенды, затерявшийся в бамбуковых чащах и туманных предгорьях Поднебесной, — сказали зоологи.

Пол новорожденного специалисты пока не определили — сотрудники ждут проявления первых характерных признаков. В руки малыша брать запрещено, чтобы не причинить ему вред.

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