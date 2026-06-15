Глава Ростова раскритиковал уборку дорог и поручил починить подземные переходы

В Ростове-на-Дону прошло планерное совещание, на котором власти обсудили уборку улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону прошло планерное совещание, на котором власти обсудили уборку улиц, ремонт дорог, озеленение и состояние подземных переходов.

Глава администрации Александр Скрябин отметил, что качество уборки городских дорог нуждается в улучшении. В частности, на островках безопасности остаются мусор, грязь и песок. Департаменту ЖКХ поручено жестко усилить контроль за работой подрядных организаций.

Важной темой встречи стал дорожный ремонт. По словам Александра Скрябина, на прошлой неделе в городе уже устранили дефекты покрытия на площади более трех тысяч квадратных метров. На этой неделе дорожники собираются отремонтировать еще 2,7 тысячи квадратных метров полотна.

— Всего с начала года ямочный ремонт провели на площади свыше 70 тысяч квадратных метров, — сообщил Александр Скрябин.

Также на совещании подняли вопрос состояния подземных переходов, на которые часто жалуются ростовчане. Особое внимание уделили объекту возле стадиона «Ростов Арена». Переход постоянно затапливает во время дождей. На совещании озвучили, что проблему с переходом вскоре решат полностью.

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