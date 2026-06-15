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НовостиОбщество15 июня 2026 18:17

Белому носорогу Теркелю из Ростовского зоопарка исполнилось 14 лет

Именинник приехал на Дон из Израиля
Елена РЕПИНА
Белому носорогу Теркелю из Ростовского зоопарка исполнилось 14 лет.

Белому носорогу Теркелю из Ростовского зоопарка исполнилось 14 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из крупнейших обитателей Ростовского зоопарка — белый носорог по кличке Теркель — отмечает свой 14-й день рождения. Праздничная дата выпала на 15 июня, рассказали в учреждении.

Специалисты зоосада пояснили, что по меркам своего вида Теркель находится в самом расцвете сил.

— В искусственно созданной среде обитания эти африканские исполины способны доживать до 40 с лишним лет, — сообщили зоологи.

Самец поселился в Ростове в 2017 году. Его привезли из израильского сафари-парка «Рамат-Ган». Вместе с Теркелем тогда на Дон прибыл и его старший товарищ Зеон.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в зоосаде случилось еще одно знаковое событие — там впервые за всю историю на свет появился детеныш китайского мунтжака.

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