Донской вуз в десятый раз подряд вошел в престижный рейтинг. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Донской государственный технический университет в десятый раз подряд вошел в число 1313 лучших высших учебных заведений планеты по версии всемирного рейтинга Round University Ranking. Эксперты дали высокую оценку работе университета в рамках четырех ключевых векторов: качеству преподавания, научным изысканиям, международной интеграции, а также финансовой стабильности.

В текущем году специалисты RUR проанализировали показатели 2400 вузов, представляющих 99 государств, однако в финальный список вошли только 1313 организаций.

Российскую Федерацию в этом перечне представляют 126 университетов. В данном списке ДГТУ находится на 1033-й позиции в общемировом зачете и занимает 68-е место среди отечественных участников.

Оценка деятельности учебных заведений строилась на базе 20 различных критериев, которые разделили на четыре основные группы. Среди них качество преподавания и научно-исследовательская деятельность, на долю которых приходится по 40% веса оценки, а также международная работа и финансовая устойчивость, составляющие по 10%.

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