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НовостиЭкономика16 июня 2026 5:01

В сфере легпрома в Ростовской области отгрузили продукции на 11,4 млрд рублей

В Ростовстате рассказали о состоянии сферы легкой промышленности на Дону
Ангелина СКИБА
Речь идет о сфере, объединяющей текстильные, швейные, обувные и кожевенные предприятия.

Речь идет о сфере, объединяющей текстильные, швейные, обувные и кожевенные предприятия.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия легкой промышленности в Ростовской области за период с января по март 2026 года отгрузили продукции на 11,4 млрд рублей. Об этом со ссылкой на Ростовстат сообщает «Город N».

В легкой промышленности на Дону занято 10,7 тысячи человек.

Производственные площадки обновляют свои мощности и расширяют сырьевую базу. По итогам первого квартала 2026 года объем инвестиций крупных и средних компаний текстильной, швейной, обувной и кожевенной промышленности составил 189,5 млн рублей.

Ростовская область сохраняет лидирующие позиции в ЮФО по объемам производства махровых тканей и отдельных видов специальной одежды.

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